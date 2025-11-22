Ричмонд
Экс-глава пермского УФНС Госсамова стала гендиректором АНО «Цифровая экономика»

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова назначена генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Соответсвующее изменение весено в базу ЕГРЮЛ, свидетельсвуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Чулпан Госсамова сменила место работы.

«Кандидатуру Госсамовой на пост главы АНО предложил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий вопросы цифрового развития», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Корректировки в ЕГРЮЛ внесены 20 ноября.

Госсамова руководила краевым УФНС с 2018 по 2022 годы, после чего продолжила свою карьеру в правительстве России. На новом посту она сменила Сергея Плуготаренко, который возглавлял АНО с 3 октября 2022 года и покинул должность по соглашению сторон после истечения срока полномочий.

«Цифровая экономика» является ключевой площадкой для взаимодействия между бизнесом и государством по вопросам формирования и реализации политики в области цифровой экономики. В прошлом году в состав учредителей организации вошли 36 ведомств и компаний, среди которых Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Сбер, VK, «Яндекс» и МТС.

