Экс-глава пермского УФНС Госсамова стала гендиректором АНО «Цифровая экономика»

Госсамова руководила краевым УФНС с 2018 по 2022 годы, после чего продолжила свою карьеру в правительстве России. На новом посту она сменила Сергея Плуготаренко, который возглавлял АНО с 3 октября 2022 года и покинул должность по соглашению сторон после истечения срока полномочий.