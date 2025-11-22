В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на все вторичное жилье

17 ноября СМИ сообщили, что партия ЛДПР направит обращение к правительству, а в КПРФ выразили готовность обсудить с кабмином расширение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране из-за жалоб граждан. В свою очередь в «Справедливой России» сообщили, что давно готовы поддержать расширение ипотеки.