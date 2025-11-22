В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на все вторичное жилье

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в субботу, 22 ноября, заявил, что не поддерживает инициативу о распространении программы льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.
— Нет, я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку, — высказался парламентарий.
Так он ответил на вопрос о своей позиции касательно соответствующего предложения. Аксаков отметил, что распространение льготной семейной ипотеки на вторичное жилье справедливо только для тех регионов, где стройка нового жилья идет «вяло» и наблюдается дефицит нового жилья, передает РИА Новости.
17 ноября СМИ сообщили, что партия ЛДПР направит обращение к правительству, а в КПРФ выразили готовность обсудить с кабмином расширение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране из-за жалоб граждан. В свою очередь в «Справедливой России» сообщили, что давно готовы поддержать расширение ипотеки.