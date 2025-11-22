В США военные планировали революцию с бомжами, чтобы взять всех женщин в рабство

Главной целью они называли вторжение на Гонав и установление своей власти и убийство всех мужчин. Кроме того, мужчины собирались взять всех женщин и детей в сексуальное рабство. Обоим американцам предъявили обвинения в сговоре с целью убийства за рубежом и принуждении несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера на камеру, передает Telegram-канал Shot.