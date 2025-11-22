Ричмонд
В США военные планировали революцию с бомжами, чтобы взять всех женщин в рабство

На севере американского штата Техас 21-летний американский военнослужащий Гэвин Вайзенберги вместе с 21-летним другом Таннером Томасом планировали совершить революцию с бомжами на Карибских островах, чтобы убить всех мужчин, а также взять детей и женщин в секс-рабство.

Американцы готовили план по вторжению на острове Гонав на Гаити — они учили креольский язык и записались на курсы управления парусными лодками. Томас поступил на службу в американскую армию, чтобы обучиться военной тактике для вторжения, а Гэвин занимался огневой подготовкой. Также мужчины вербовали местных бездомных и хотели использовать их как пехотинцев.

Главной целью они называли вторжение на Гонав и установление своей власти и убийство всех мужчин. Кроме того, мужчины собирались взять всех женщин и детей в сексуальное рабство. Обоим американцам предъявили обвинения в сговоре с целью убийства за рубежом и принуждении несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера на камеру, передает Telegram-канал Shot.

