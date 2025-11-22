Неубранный снег во дворах и сосульки на крышах: пермякам объяснили, как заставить коммунальщиков работать

Жалобы на гололедицу — одни из самых частых в регионе.
В Прикамье стартовал сезон приема обращений от жителей по вопросам зимнего содержания территорий. Жители региона могут сообщить о гололеде, снежных завалах и других нарушениях через портал «Управляем вместе». Эта информация появилась на официальном сайте проекта.
«В разделе портала “Сообщай” для приема обращений открыты “зимние” темы. Здесь можно сообщить о снеге и гололеде во дворе, на проезжей части или тротуаре, снеговых кучах на обочинах дорог, сосульках и снеге на крышах, а также о нарушениях норм применения противогололедных средств», — написано на портале.
Для отправки запросов открыто более 20 актуальных тематических разделов. Срок рассмотрения заявки составляет от трех до восьми рабочих дней. Оставить сообщение о проблеме можно на веб-сайте ресурса или через мобильное приложение.
Если решение, предложенное властью, не соответствует реальному положению дел, пользователь имеет право обжаловать его в течение недели после получения ответа. После подачи возражения сообщение возвращается в соответствующий орган исполнительной власти для повторного рассмотрения и исправления недочетов.