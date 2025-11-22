Неубранный снег во дворах и сосульки на крышах: пермякам объяснили, как заставить коммунальщиков работать

«В разделе портала “Сообщай” для приема обращений открыты “зимние” темы. Здесь можно сообщить о снеге и гололеде во дворе, на проезжей части или тротуаре, снеговых кучах на обочинах дорог, сосульках и снеге на крышах, а также о нарушениях норм применения противогололедных средств», — написано на портале.