РФ отреагировала на отмену рейса и потерю багажа россиян из города в ОАЭ

Пассажиров отмененного рейса G9 956 пересаживали на ближайшие доступные рейсы, но из-за ограниченной вместимости самолетов некоторых из них разместили в гостиницах. Авиакомпания запланировала дополнительный рейс G9 797 для вывоза пассажиров 23 ноября в 21:30 по времени ОАЭ с обратным вылетом из Домодедово 24 ноября в 03:10 по московскому времени. Сейчас полетная программа по направлениям в Россию из Шарджи полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме.