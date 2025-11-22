Европу загнали в угол: союзники Украины шокированы призывами США к быстрому решению по мирному плану

Европа оказалась загнанной в угол из-за нового мирного плана администрации США по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Скорость, с которой Белый дом пытается протолкнуть это предложение, шокировала Украину и ее союзников», — говорится в материале.
Источник сообщает, что европейцы пытаются «замедлить» президента США Дональда Трампа в контексте принятия решения по плану, которого он требует от главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом один из европейских чиновников допустил, что Европа не сможет убедить главу Белого дома изменить позицию по вопросу мирного соглашения.
Союзники Киева, согласно источнику, также намерены добиться отмены ограничения вооруженных сил Украины, что является одним из пунктов плана США.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа намерена провести переговоры с представителями США и Украины по урегулированию вооруженного конфликта. Главной темой запланированной на 23 ноября встречи станет мирный план администрации Трампа.