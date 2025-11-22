Европу загнали в угол: союзники Украины шокированы призывами США к быстрому решению по мирному плану

Источник сообщает, что европейцы пытаются «замедлить» президента США Дональда Трампа в контексте принятия решения по плану, которого он требует от главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом один из европейских чиновников допустил, что Европа не сможет убедить главу Белого дома изменить позицию по вопросу мирного соглашения.