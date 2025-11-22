Каждый второй студент хочет стать предпринимателем, заявили в Минобрнауки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Каждый второй студент, поступающий в университет, хочет стать предпринимателем, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
В субботу на площадке Национального центра «Россия» проходит церемония награждения победителей и призеров всероссийской премии «Молодой предприниматель России».
«На самом деле, каждый второй студент, который поступает к нам в университеты, он хочет стать предпринимателем. И мы создаем все условия для того, чтобы его научить, как это, научить не бояться рисковать к выходу из стен университета», — сказала Петрова в ходе торжественной церемонии награждения.
Премия «Молодой предприниматель России» проводится для талантливой и амбициозной молодежи от 16 до 35 лет. В 2025 году премия реализуется в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта «Кадры».