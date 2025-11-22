Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка заявила, что её заказали киллерам

Во Франции вновь поднялся скандал вокруг персоны Брижит Макрон. Жену главы государства обвинили в том, что она якобы является мужчиной*. С таким утверждением неоднократно выступила журналистка Кэндис Оуэнс. Теперь корреспондент заявила о намерении властей Франции убить ее. Журналистка описала ситуацию в соцсети.