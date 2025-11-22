Ричмонд
Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка заявила, что её заказали киллерам

Журналистка Оуэнс рассказала, что ее хотят убить из-за дела с Брижит Макрон.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции вновь поднялся скандал вокруг персоны Брижит Макрон. Жену главы государства обвинили в том, что она якобы является мужчиной*. С таким утверждением неоднократно выступила журналистка Кэндис Оуэнс. Теперь корреспондент заявила о намерении властей Франции убить ее. Журналистка описала ситуацию в соцсети.

Кэндис Оуэнс отметила, что узнала информацию от источника в правительственных кругах. Она пояснила, что киллерами назначены сотрудники Национальной жандармерии.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон и его жена подали в суд США иск о клевете в отношении Кэндис Оуэнс. Они опровергли заявления журналистки.

В августе стало известно, что Эмманюэль Макрон обещал президенту США Дональду Трампу помочь с прекращением украинского конфликта, если Кэндис Оуэнс прекратит раскручивать скандал о поле его жены. По мнению американской журналистки, Брижит Макрон родилась мужчиной*, а позже сменила пол*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

