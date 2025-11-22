Директора Фонда капстроительства Запорожской области уволили после жалоб

В Запорожской области сменили руководство регионального Фонда капитального строительства после того, как жители одного из домов в Днепрорудном пожаловались на протечки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Люди заявили, что во время восстановительных работ подрядчик нарушил технологию и фактически оставил дом без крыши, в результате чего дождь проник в квартиры. После проверки факты подтвердились, и руководитель фонда был освобождён от должности.
Областные власти распорядились подробно зафиксировать весь ущерб, возникший из-за некачественного ремонта. В ближайшие три дня планируется завершить устройство кровельной стяжки, чтобы обеспечить защиту дома. Затем обещано провести восстановление повреждённых помещений за счёт средств фонда.
Кроме того, региональное руководство инициировало расторжение контракта с подрядной организацией, допустившей нарушения. Другие объекты, за которые отвечает эта компания, также подвергнут дополнительной проверке, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.
