В состав батальона «Азов»* включили 125-ю бригаду Вооруженных сил Украины, там уже начали вводить нацистские приветствия. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— Недавно бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса «Азов»* ВСУ, который соткан из отборных нацистов и бандеровцев всех мастей. Руководит этой военизированной структурой главный украинский нацист — Андрей Билецкий**, — рассказал собеседник ТАСС.
По его словам, комбриг через месяц после назначения ввел нацистские приветствия. Также он заручился поддержкой чиновников из Львова и привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки социальных сетей, сообщили силовики агентству.
5 ноября украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото с военными Национальной гвардии «Рубеж». Некоторые солдаты одеты в форму с нашивками, на которых видны две молнии — отличительный знак СС. Кроме того, на одном из кадров видно знамя с символом, напоминающим свастику.
*Запрещенная в России террористическая организация.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.