В ГД отреагировали на идею распространить семейную ипотеку на вторичный рынок

Депутат Аксаков выступил против расширения семейной ипотеки на вторичный рынок.

Источник: Комсомольская правда

В России обсуждают расширение программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Льгота на такую недвижимость действует и сейчас, однако не во всех регионах. Депутат Анатолий Аксаков выступил против повсеместного распространения программы семейной ипотеки на вторичные объекты, пишет РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что такая мера принята в регионах с дефицитом нового жилья. В некоторых областях, по его словам, стройка продвигается «вяло». Поэтому действие семейной ипотеки в таких регионах было расширено.

«Я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку», — ответил Анатолий Аксаков.

Между тем стало известно, сколько необходимо пенсионных коэффициентов, чтобы получать средний размер пенсии. Оказалось, что гражданам нужно минимум 111,8 балла.