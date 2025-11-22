В ГД отреагировали на идею распространить семейную ипотеку на вторичный рынок

В России обсуждают расширение программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Льгота на такую недвижимость действует и сейчас, однако не во всех регионах. Депутат Анатолий Аксаков выступил против повсеместного распространения программы семейной ипотеки на вторичные объекты, пишет РИА Новости.