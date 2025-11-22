В ГД отреагировали на идею распространить семейную ипотеку на вторичный рынок

В России обсуждают расширение программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Льгота на такую недвижимость действует и сейчас, однако не во всех регионах. Депутат Анатолий Аксаков выступил против повсеместного распространения программы семейной ипотеки на вторичные объекты, пишет РИА Новости.
Парламентарий объяснил, что такая мера принята в регионах с дефицитом нового жилья. В некоторых областях, по его словам, стройка продвигается «вяло». Поэтому действие семейной ипотеки в таких регионах было расширено.
«Я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку», — ответил Анатолий Аксаков.
Между тем стало известно, сколько необходимо пенсионных коэффициентов, чтобы получать средний размер пенсии. Оказалось, что гражданам нужно минимум 111,8 балла.