В Госдуму хотят внести проект против бабушкиных схем продажи квартир

В Госдуму будет внесён законопроект, регламентирующий алгоритмы борьбы с так называемыми «бабушкиными схемами», когда продавец квартиры (как правило, это человек пенсионного возраста) после сделки заявляет, что продал жильё под воздействием мошенников и обращается в суд с требованием вернуть недвижимость.
Инициатива принадлежит фракции «Справедливая Россия». Авторы утверждают, что имеют своё видение законодательного регулирования подобных ситуаций.
Накануне заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий предложил справедливую схему возврата жилья в случае установления, что оно было продано в результате мошеннической схемы. Право собственности на недвижимость, приобретенную по признанной недействительной сделке, должно быть аннулировано только после возврата покупателю уплаченных денежных средств.
Тем временем в Управлении Росреестра по Москве насчитали 130 случаев за последние три года, когда сделка была совершена под влиянием мошенников, а потом оспорена. То есть кто-то лишился по суду купленной квартиры, и право собственности было «переписано» обратно на продавца. Но налицо там «бабушкина схема» или другое мошенничество — неизвестно.
Накануне свежую статистику по судебным решениям, касающимся «бабушкиных схем», привёл замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Он информировал, что в 41% судебных решений по подобным делам с продавцами-жертвами покупатель жилья оставлен и без купленной квартиры, и без денег. В 39% случаев применена так называемая двухсторонняя реституция: покупатель возвращает жилье, продавец должен вернуть деньги. А еще 20% решений было вынесено в пользу добросовестного покупателя, продавцу в иске отказано.
В частности, Верховный суд Якутии в подобной ситуации встал на сторону покупательницы и оставил квартиру за ней. Подробности читайте здесь на KP.RU.
А вот здесь сайт KP.RU публикует правила, которые помогут не остаться без жилья и денег при покупке квартиры у пенсионеров.
«Бабушкина схема» также известна под названием «казус Ларисы Долиной». Напомним, что летом 2024 года под воздействием мошенников 69-летняя Лариса Долина продала пятикомнатную московскую квартиру площадью 236 кв м мошенникам. Кроме того, народная артистка отдала аферистам еще 60 млн рублей наличными. В общей сложности, ущерб составил почти 200 млн рублей.