В Госдуму хотят внести проект против бабушкиных схем продажи квартир

Тем временем в Управлении Росреестра по Москве насчитали 130 случаев за последние три года, когда сделка была совершена под влиянием мошенников, а потом оспорена. То есть кто-то лишился по суду купленной квартиры, и право собственности было «переписано» обратно на продавца. Но налицо там «бабушкина схема» или другое мошенничество — неизвестно.