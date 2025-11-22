В России определили самое популярное слово года

В Государственном институте русского языка имени Пушкина назвали самое популярное слово года. Его выбрали 22 ноября, в День словарей и энциклопедий. В 2025 году самым популярным определили слово «Победа». Так заявили в пресс-службе Института, пишет ТАСС.
Отмечается, что на второй позиции разместилось слово «Max». Третье место заняла «нейросеть».
«В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова “Победа” в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным», — обозначается в материале.
За звание «Слово года — 2025» боролись и молодежные сленговые слова. Среди них «свага», «пикми», и «слоняра».