Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России определили самое популярное слово года

Слово «Победа» стало самым популярным в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном институте русского языка имени Пушкина назвали самое популярное слово года. Его выбрали 22 ноября, в День словарей и энциклопедий. В 2025 году самым популярным определили слово «Победа». Так заявили в пресс-службе Института, пишет ТАСС.

Отмечается, что на второй позиции разместилось слово «Max». Третье место заняла «нейросеть».

«В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова “Победа” в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным», — обозначается в материале.

За звание «Слово года — 2025» боролись и молодежные сленговые слова. Среди них «свага», «пикми», и «слоняра».