Что можно и нельзя делать в Родионов день 23 ноября, который называют Ледокол

Православная церковь 23 ноября вспоминает епископа Родиона. В народе празднуют Родионов день. Вместе с тем существует еще одно название — Родион-Ледокол. Все дело в том, что с названной даты нельзя было выходить на лед из-за того, что он не крепкий.
Что нельзя делать 23 ноября.
Не следует планировать поездки на дальние расстояния. Кроме того, 23 ноября старались не выходить без особой надобности на улицу. Запрещено начинать новые дела. Предки верили, что они обернутся неудачей.
Что можно делать 23 ноября.
По традиции, в Родионов день ходили в церковь, чтобы освятить хлеб и соль. А еще обязательно съедали кусочек хлеба с солью, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, грязь указывает на морозную зиму. В том случае, если вечером появился иней, то ждали сильный снегопад.
