Что можно и нельзя делать в Родионов день 23 ноября, который называют Ледокол

Православная церковь 23 ноября вспоминает епископа Родиона. В народе празднуют Родионов день. Вместе с тем существует еще одно название — Родион-Ледокол. Все дело в том, что с названной даты нельзя было выходить на лед из-за того, что он не крепкий.