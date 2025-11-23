День Георгия Победоносца в 2025 году: когда отмечают, история и значение праздника

Охотиться, так как, по преданию, это могло привести к несчастью. Поскольку святой Георгий благоволит только трудолюбивым, в Юрьев день лениться и бездельничать было категорически нельзя. Работать с шерстью. Считалось, что это привлекает волков к стадам и создаёт угрозу скотине. Ухаживать за причёской. Женщинам запрещалось стричь, расчёсывать, красить или укладывать волосы. Сушить бельё на улице. Ветер мог «заразить» ткань тёмной энергией и привлечь болезни. Работать в огороде после заката. Считалось, что земля в это время «отдыхает».