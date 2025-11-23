Над кем стебетесь: в театре Безрукова теперь есть хип-хоп «Ревизор»

Занавес еще закрыт, но спектакль уже начался: прямо на ткани идет видеопроекция. На экране — Гоголь и Пушкин, сидящие в зрительном зале в ожидании постановки. В какой-то момент Николай Васильевич невзначай спрашивает у друга, нет ли у него смешного — или хотя бы характерного — русского анекдота. Тот и рассказывает ему историю о пройдохе, сумевшем выдать себя за столичного чиновника в провинциальном городке. В эту легкую беседу то и дело вмешивается Жуковский, названивающий Гоголю на смартфон: сценка шутливо напоминает зрителям перевести телефоны в беззвучный режим.