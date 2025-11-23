Народный календарь. Кому улыбнется удача на Златоуста, 26 ноября

Православные 26 ноября чтут память архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста, жившего в IV-V веках и написавшего несколько богословских писаний. Он прославился как талантливый оратор и проповедник, за что и получил свое народное прозвище — Златоуст.
На Руси с этой даты начиналась «пельменная пора» — это блюдо лепили и готовили целыми семьями, используя разные начинки. Поскольку за окном, как правило, уже было холодно, замораживали их прямо во дворе.
Считалось, что в этот день нельзя ругаться, иначе на небесах не услышат ваших молитв. Также именно 26 ноября было принято лечить детей с разными дефектами речи — эта дата считалась для этого особенно удачной. В народе верили, что этот день — счастливый для людей, чьи имена начинаются на «И»: им на Златоуста должна улыбнуться удача.
Приметы погоды:
В печи угли ярко тлеют — будет непогода.
Млечный путь хорошо виден — к стуже.
Если зайцы из лесу бегут, то будет похолодание.
Вороны каркают — к оттепели.
Именины отмечают: Иван, Герман.