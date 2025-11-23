Рекламы в Кургане будет еще больше

Отмечается, что десять лет назад рекламных конструкций в городе было в 6,5 раза меньше — около сотни. Большинство из них представляют собой стационарные билборды, которые размещены вдоль ключевых транспортных артерий города, таких как шоссе Тюнина, проспект Конституции и проспект Голикова.