Блудные дочери фюрера: как был организован шпионский бордель нацистов

Реконструируя всё же по мере сил жизнь хозяйки салона в гипотетическом ключе, авторы в какой-то момент прибегают даже к графологической экспертизе, делая по какой-то чудом сохранившейся открытке с подписью Китти выводы о таких чертах ее характера, как «оптимизм, темперамент и самоконтроль». В остальном фигура Китти остается покрытой загадочным туманом, как и многие другие подробности существования ее заведения. О нем в книге наиболее трезво и остроумно высказывается всё тот же адмирал Канарис. Узнав об организованном Гейдрихом салоне, Канарис в разговоре с одним из своих агентов выразился об эффективности бордельного шпионажа с изрядной долей скепсиса: «Во-первых, я никогда не согласился бы отправить офицера абвера в бордель, а во-вторых, я не могу себе представить, чтобы во время обычного секса с девушкой дипломат вдруг прервался и принялся обсуждать с нею военные планы своей страны, а затем вновь улегся и занялся тем, ради чего пришел сюда».