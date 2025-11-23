Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсвязи Беларуси: некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз

Минсвязи Беларуси раскрыло, какие стеклопакеты сильно снижают мобильный сигнал.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач раскрыл в эфире телеканала ОНТ, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

«Современные дома сейчас строятся с энергоэффективными стеклопакетами, в которых используется тонкое напыление металла, и это очень серьезно влияет на затухание сигнала — до тысячи раз», — сказал Ткач.

Тем временем министр связи Кирилл Залесский сказал, что будет со стационарными телефонами в Беларуси, и прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси.

А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.

Еще телеканал ОНТ раскрыл, что чиновники во Дворце Независимости перед мероприятиями с участием президента Александра Лукашенко сдают теперь не только смартфоны, но и смарт-часы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше