Минсвязи Беларуси: некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач раскрыл в эфире телеканала ОНТ, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.
«Современные дома сейчас строятся с энергоэффективными стеклопакетами, в которых используется тонкое напыление металла, и это очень серьезно влияет на затухание сигнала — до тысячи раз», — сказал Ткач.
Тем временем министр связи Кирилл Залесский сказал, что будет со стационарными телефонами в Беларуси, и прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси.
А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.
Еще телеканал ОНТ раскрыл, что чиновники во Дворце Независимости перед мероприятиями с участием президента Александра Лукашенко сдают теперь не только смартфоны, но и смарт-часы.