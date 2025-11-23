Focus: Украинцам в Германии придется искать работу после отмены пособия

Президент Польши Кароль Навроцкий 14 ноября объявил, что следующий год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных соцгрупп или не являются результатом компромисса в парламенте».