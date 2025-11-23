Focus: Украинцам в Германии придется искать работу после отмены пособия

Украинцам в ФРГ придется искать работу после отмены выплат соцпособия (Bürgergeld) по обеспечению прожиточного минимума. Об этом написало издание Focus.
Министр труда Германии Бэрбель Бас хочет, чтобы граждане Украины, которые больше не будут получать Bürgergeld, как можно быстрее нашли работу и интегрировались в немецкое общество, сказано в статье.
Отмечается, что целью властей остается быстрая и устойчивая интеграция в трудовую деятельность и общество. В случае если у украинских беженцев имеются проблемы с трудоустройством из-за отсутствия языковых знаний, они будут обязаны пройти интеграционный курс.
В настоящий момент украинцы получают пособие в размере 563 евро ежемесячно. В эту сумму входит аренда жилья, отопление и обязательное медстрахование, уточняется в публикации.
Президент Польши Кароль Навроцкий 14 ноября объявил, что следующий год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных соцгрупп или не являются результатом компромисса в парламенте».