Умер Олег Турко, сооснователь группы DZIDZIO

Ранее сообщалось, что 74-летний гитарист легендарной группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли стал жертвой несчастного случая. Он упал в своей домашней звукозаписывающей студии, результатом стало кровоизлияние в мозг. Музыкант находился в больнице на системе жизнеобеспечения и через какое-то время скончался.