Умер Олег Турко, сооснователь группы DZIDZIO

Умер украинский музыкант Олег Турко, один из основателей группы DZIDZIO. Турко также известен под сценическим псевдонимом «Лесик». Смерть музыканта подтвердил в своём блоге его сын, Олег Турко-младший.
Сообщается, что Лесик умер в субботу 22 ноября, ему было 58 лет. Церемония прощания пройдёт 23 ноября, а похоронят музыканта в Ивано-Франковске. Причины смерти не называются.
Год назад Турко пережил клиническую смерть после остановки сердца прямо во время концерта. После этого его здоровье оставалось серьёзно подорванным, причём родные музыканта не исключали версии его отравления.
Напомним, в конце 1980-х Олег Турко собрал группу «Форте», а в 2009 году стал сооснователем группы DZIDZIO, из которой ушёл в 2016 году из-за разногласий.
Напомним, на 67 году жизни умер Андрей Куницын, известный регги-музыкант из Петербурга.
Ранее сообщалось, что 74-летний гитарист легендарной группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли стал жертвой несчастного случая. Он упал в своей домашней звукозаписывающей студии, результатом стало кровоизлияние в мозг. Музыкант находился в больнице на системе жизнеобеспечения и через какое-то время скончался.