Календарь на 23 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 ноября художники и любители живописи по всему миру празднуют Международный день акварели. Знатоки математики могут отметить День Фибоначчи — забавный праздник, посвященный последовательности чисел, названной в честь средневекового ученого. Православные верующие сегодня чтут память великомученика Георгия Победоносца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 23 ноября.
* ~Международный день акварели~
В начале 1990-х годов мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, основатель Национального музея акварели в Мехико, предложил выделить в праздничном календаре день, посвященный акварели. Эта техника изображения требует от художника терпения и умения вовремя остановиться, но зато дает прозрачные, почти светящиеся цвета.
К этому дню галереи готовят тематические выставки, художники проводят онлайн-марафоны и открытые уроки, выходят на пленэры и показывают, как акварель уживается и с классическим пейзажем, и со скетчбуком, и с современными иллюстрациями.
* ~Международный день имидж-консультанта~
Имидж-консультанты помогают людям собрать гармоничный и цельный образ: разобраться со стилем одежды, цветами, осанкой, мимикой и речью, чтобы внутренний характер не спорил с внешним видом. В результате человек чувствует себя более уверенно и транслирует именно те сообщения, которые он хочет донести до окружающих.
За последние десятилетия профессия стала настолько востребованной и популярной, что в 2012 году члены Ассоциации международных имидж-консультантов (AICI) из Мексики предложили установить праздник в честь специалистов этой сферы. В этот день имидж-консультанты проводят вебинары, устраивают фотосессии «до и после», рассказывают в соцсетях реальные истории клиентов и еще раз напоминают, что образ — это не только про модную куртку, но и про уверенность, уважение к себе и умение вести диалог.
* ~День Фибоначчи~
Если записать дату 23 ноября в формате месяц-день, то получится 11/23. Это первые четыре числа знаменитой последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3…). В ней каждое последующее число является суммой двух предыдущих, например: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 и так далее.
Впервые эту последовательность представил итальянский математик Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, в своей книге «Liber Abaci» в 1202 году. В ней он сформулировал и решил задачу о росте популяции кроликов. Решением стала последовательность чисел, позже названная в честь ученого.
В День Фибоначчи математики обмениваются задачами и головоломками, ищут примеры последовательности в окружающем мире, устраивают тематические лекции и квизы.
Какие праздники и памятные даты отмечают 23 ноября в других странах.
День Геродота — Греция. Греки вспоминают сегодня Геродота — человека, которого называют отцом истории. Он родился в малоазийском Галикарнасе, много путешествовал по греческому и персидскому миру и представил свое повествование о войнах и обычаях разных народов в трактате «История». Для современных греков День Геродота — повод поговорить не только о самом авторе, но и о том, как вообще рождается исторический текст: где заканчивается факт и начинается субъективный взгляд очевидца.
Stir-up Sunday — Великобритания. Особая британская традиция связана с последним воскресеньем перед Адвентом. В 2025 году оно приходится на 23 ноября. Традиция пошла из англиканской молитвы, которая начинается словами «Stir up…» (встряхнуть, всколыхнуть) и как будто намекает: пора «размешать» рождественский пудинг. В этот день семья собиралась на кухне, каждый по очереди мешал густое тесто с сухофруктами, загадывал желание. Сейчас многие покупают готовые пудинги, но церковные общины стараются оживить старую традицию и снова призывают людей «взбодрить» тесто всей семьей.
День благодарности труду — Япония. Этот праздник вырос из древнего синтоистского обряда Ниинамесай («Праздник первого вкушения»), когда император приносил богам рис нового урожая и первым пробовал его сам. В послевоенное время, в 1948 году, власти изменили смысл даты: расширили права работников в законодательстве и дали празднику новое название — День благодарности труду.
Религиозные праздники 23 ноября.
День памяти великомученика Георгия Победоносца.
Христианский святой великомученик Георгий Победоносец жил на рубеже III-IV веков и был римским военачальником. Выделяясь среди воинов храбростью и силой, он быстро стал любимчиком императора Диоклетиана, жестокого и непримиримого гонителя христиан. Проникнувшись состраданием к несчастным, Георгий раздал свое имущество и во всеуслышание объявил себя христианином. Бывший военачальник был схвачен и подвергся изощренным пыткам. Одним из тяжелых испытаний, выпавших на долю святого, было колесование. Но это не сломило его стойкости и веры, он продолжал славить Господа. Когда палачи посчитали, что Георгий мертв, явился ангел, и святой приветствовал его, а раны на его теле исцелились. ~Именно это событие вспоминает церковь 23 ноября~.
За мужество и духовную победу святого Георгия называют Победоносцем. Он считается покровителем воинства, земледельцев и скотоводов. Святого глубоко почитают во многих странах, особенно в Грузии. С давних времен Георгий Победоносец считается небесным покровителем Москвы.
Народные праздники и приметы 23 ноября.
Родион и Ераст.
Свое название день получил в честь шести апостолов от семидесяти — учеников Иисуса Христа, которых Он избрал для проповеди Евангелия. Среди них особенно выделяют Ераста и Родиона (Иродиона).
На Руси к этому времени на реках и озерах появлялся первый, но еще очень непрочный лед. Он мог легко треснуть под ногами или полозьями саней, потому святого Родиона прозвали Ледоломом. Говорили: придет Родион — возьмет мужика в полон, имея в виду, что водные преграды теперь невозможно пересечь ни по воде, ни по льду. В то же время люди ждали с Ераста крепкого наста — прочного снежного покрова, удобного для передвижения.
На Родиона и Ераста старались без особой нужды не выходить из дома, проводя день в кругу семьи за неспешными домашними делами и беседами у теплой печи. К вечеру хозяйки накрывали сытный стол, где обязательно присутствовали мясные блюда и пироги, ведь скоро начинался Рождественский пост.
Чтобы не навлечь на себя и семью беду, в этот день соблюдали ряд строгих запретов. Нельзя было ходить в баню, особенно после захода солнца, так как считалось, что нечистая сила в этот день может запарить человека до смерти.
Приметы.
Иней на деревьях с утра предвещает скорые морозы.
Сильный ветер в этот день — к приближению метелей и похолоданию.
Обильный снегопад сулит мягкую, теплую зиму.
Гладкий, ровный лед на реке — настоящая зима наступит совсем скоро.
Вечерний иней — к сильному снегопаду на следующий день.
Какие исторические события произошли 23 ноября.
* 1763 год — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию, которая взяла под контроль городские аптеки, врачей и борьбу с эпидемиями. Первый председатель, барон Черкасов, настаивал на прививках против оспы, и сама императрица вместе с наследником показала пример, согласившись на вакцинацию.
* 1903 год — в США на сцене Метрополитен-опера дебютировал итальянский тенор Энрико Карузо. Он исполнил партию Герцога в опере «Риголетто». Кстати, Карузо быстро оценил возможности граммофонной записи, он стал первым исполнителем, чьи пластинки продавались миллионными тиражами.
* 1921 год — президент США Уоррен Хардинг подписал так называемый акт Уиллиса — Кэмпбелла, который ужесточил «сухой закон» и запретил врачам выписывать пиво как лекарство. Врачи и фармацевты до этого активно пользовались лазейками и фактически продавали алкоголь под видом микстур.
* 1923 год — изобретатель Якоб Шик получил патент на электрическую бритву. Он предложил конструкцию, которую придумал по аналогии с механизмом перезарядки винтовки. Новинка позволила мужчинам бриться быстрее и без воды.
* 1924 год — состоялась первая широковещательная передача Московского радио. В ближайшие несколько лет радиоточки появились в тысячах домов и клубов по всей стране. Дата считается началом регулярного радиовещания в СССР.
* 1942 год — под Сталинградом завершилось окружение 330-тысячной немецкой группировки: кольцо вокруг 6-й армии Вермахта сомкнулось.
* 1955 год — на Семипалатинском полигоне провели испытание термоядерной бомбы РДС-37, сброшенной с бомбардировщика Ту-16. Заряд взорвался в воздухе на высоте около полутора километров, его мощность достигла полутора-трех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с сотнями «Хиросим».
* 1980 год — сильное землетрясение на юге Италии разрушило сотни населенных пунктов. По разным оценкам погибло около 5 тыс. человек, десятки тысяч людей остались без жилья.
* 1993 год — власти Москвы вернули городу исторический герб с всадником, поражающим змея, то есть с образом святого Георгия Победоносца. Такой знак город использовал еще с XV века, но после 1917 года от него отказались.
* 2019 год — в малайзийском штате Сабах умерла самка суматранского носорога по кличке Иман — последняя представительница вида в Малайзии. В дикой природе, по оценкам зоологов, осталось всего несколько десятков таких животных в Индонезии.
Дни рождения и юбилеи 23 ноября.
* В 1800 году родился Михаил Погодин — русский историк, писатель, публицист и коллекционер. Вырос в бедной семье крепостного слуги, но благодаря покровителям окончил Московский университет, стал профессором истории и одним из заметных публицистов XIX века.
* В 1859 году родился Генри Маккарти — американский преступник, прославившийся под именем Малыш Билли. Его путь начался с мелких краж, но в Нью-Мексико он быстро превратился в знаменитого стрелка. В 1881 году шериф Пэт Гаррет застрелил его в форте Самнер. Спустя десятилетия фигура Малыша Билли обросла легендами и стала частью мифа о Диком Западе.
* 1875 году родился Анатолий Луначарский — советский политический деятель, литературный критик, писатель, первый нарком просвещения РСФСР, внесший большой вклад в становление советской культуры, образования, театра и кино.
* В 1900 году родился Василий Ефанов — советский художник, мастер парадного портрета, народный художник СССР и академик Академии художеств, лауреат пяти Сталинских премий.
* В 1907 году родился Шао Ифу — гонконгский медиамагнат и меценат. Участвовал в создании киностудии Shaw Brothers, а позже стоял у истоков телеканала TVB, ставшего крупнейшим телехолдингом Гонконга. Один из самых влиятельных медиамагнатов и миллиардер прожил 106 лет.
* В 1908 году родился Николай Носов — советский детский писатель, сценарист и режиссер мультфильмов. В юности занимался кинематографом, снимал учебные и анимационные фильмы, а затем прославился рассказами о школьниках и трилогией про Незнайку. Его произведения до сих пор переиздают для новых поколений детей.
* В 1935 году родился Владислав Волков — советский летчик-космонавт № 20, дважды Герой Советского Союза.
* В 1941 году родился Эдуард Назаров — советский и российский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист России. Работал на студии «Союзмультфильм», создатель таких известных мультфильмов, как «Жил-был пес» и «Приключения муравьишки».
Кто отмечает дни рождения.
* 79 лет исполняется Владимиру Брынцалову — российскому бизнесмену, бывшему кандидату в президенты России на выборах 1996 года.
* 63 года исполняется Николасу Мадуро — президенту Венесуэлы.
* 59 лет исполняется Венсану Касселю — французскому актеру и продюсеру, лауреату премий «Сезар» и «Люмьер».
* 40 лет исполняется Виктору Ану — южнокорейскому и российскому шорт-трекисту, тренеру, шестикратному олимпийскому чемпиону.
* 33 года исполняется Майли Сайрус — американской певице, автору песен и актрисе, звезде сериала «Ханна Монтана».