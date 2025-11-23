Календарь на 23 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Христианский святой великомученик Георгий Победоносец жил на рубеже III-IV веков и был римским военачальником. Выделяясь среди воинов храбростью и силой, он быстро стал любимчиком императора Диоклетиана, жестокого и непримиримого гонителя христиан. Проникнувшись состраданием к несчастным, Георгий раздал свое имущество и во всеуслышание объявил себя христианином. Бывший военачальник был схвачен и подвергся изощренным пыткам. Одним из тяжелых испытаний, выпавших на долю святого, было колесование. Но это не сломило его стойкости и веры, он продолжал славить Господа. Когда палачи посчитали, что Георгий мертв, явился ангел, и святой приветствовал его, а раны на его теле исцелились. ~Именно это событие вспоминает церковь 23 ноября~.