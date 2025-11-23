Спектакль «Волки и овцы» в рамках гастролей представили российские артисты на сцене молодежного театра

Как рассказал директор театра Андрей Воробьев, гастроли начались еще 13 ноября. За это время зрители увидели череду изящных спектаклей: по произведению Ивана Бунина «Последние свидания», спектакль «Мой Брель», а завершаются гастроли грандиозным спектаклем «Волки и овцы». Постановке уже 33 года, однако она продолжает пользоваться популярностью у российского зрителя и объездила практически весь мир.