Спектакль «Волки и овцы» в рамках гастролей представили российские артисты на сцене молодежного театра

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комедию «Волки и овцы» в 5-ти действиях по пьесе Александра Островского представил московский театр «Мастерская Петра Фоменко» в рамках гастролей на сцене Белорусского государственного молодежного театра.
Как рассказал директор театра Андрей Воробьев, гастроли начались еще 13 ноября. За это время зрители увидели череду изящных спектаклей: по произведению Ивана Бунина «Последние свидания», спектакль «Мой Брель», а завершаются гастроли грандиозным спектаклем «Волки и овцы». Постановке уже 33 года, однако она продолжает пользоваться популярностью у российского зрителя и объездила практически весь мир.
Этот спектакль, очень бережный по отношению к классику, открывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы света, и легкая грусть, и поэзия ушедшего мира русской усадьбы — чеховский импрессионизм, и, конечно, юмор.
Сама история — об аферах с векселями — раскрывается с острым, порой гротескным, драматизмом. Режиссер не навязывает современные ассоциации, но они возникают сами по себе, как естественное продолжение происходящего на сцене. -0-
Фото Татьяны Матусевич.