Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после дерби, в клубе призвали найти виновных

После победы ФК «Спартак» над ПФК ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-лиги со счётом 1:0 болельщики красно-белых избили одного из фанатов в шарфе армейцев у стадиона «Лукойл-Арена». Этот инцидент прокомментировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, потребовав привлечь всех нападавших к ответственности.