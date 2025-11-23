В ХМАО более 200 жителей проверили здоровье на акции «Ночь диспансеризации»

В Ханты-Мансийске 22 ноября более 200 жителей проверили свое здоровье в ходе первой акции «Ночь диспансеризации». За вечер медики окружной клинической больницы провели около 600 исследований и консультаций. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов в своем telegram-канале.