Средний чек в магазинах Пермского края впервые превысил 900 рублей

За десять месяцев текущего года средний чек в магазинах Прикамья впервые преодолел отметку в 900 рублей. Такие данные предоставили эксперты платформы ОФД.

Общее количество покупок в регионе также увеличилось.

«В Пермском крае в январе — октябре 2025 года средний чек в магазинах вырос на семь процентов до 911 рублей. Число покупок увеличилось по пять процентов по сравнению с прошлым годом», — пояснили аналитики порталу v-kurse.ru.

Специалисты констатировали: несмотря на сохранение стабильности спроса на продукты питания, среди жителей региона наблюдается тенденция к выбору товаров более высокого качества. При этом объемы приобретения базовых продуктов не изменились.

По данным сервиса 2GIS, в крае наблюдается рост числа супермаркетов. Сейчас их насчитывается 799, что на четыре процента превышает показатель на 1 января 2025 года.