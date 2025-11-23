Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит жалобы на холод в домах села Мирное Хабаровского края

Также жители жалуются на бездействие коммунальных служб.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского района начала проверку после того, как в интернете появились жалобы жителей села Мирное на холод в квартирах. Люди сообщают, что в их домах не соблюдается температурный режим, а услуги по отоплению оказываются некачественно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Также жители жалуются на бездействие коммунальных служб и местных властей, которые, по их словам, не принимают необходимых мер для решения проблемы.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит, насколько соблюдается законодательство в сфере теплоснабжения. Прокуратура проверит работу ресурсоснабжающей организации, которая поставляет тепло, управляющей компании, обслуживающей дома, и органов местного самоуправления.

Отдельное внимание будет уделено вопросу о том, сделают ли жителям перерасчет платы за отопление, поскольку они получали услугу ненадлежащего качества.