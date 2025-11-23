Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Победа» стало словом 2025 года по версии Института Пушкина

По данным Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, слово «победа» стало главным словом 2025 года. Второе и третье места в рейтинге заняли «Max» — название национального мессенджера, и «нейросеть», которая уже признавалась словом года в 2023-м.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе института, выбор слова «Победа» связан с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил ректор института Никита Гусев, для россиян это «фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения».

В шорт-лист претендентов вошли слова:

  • «Аляска»
  • «Интервидение»
  • «переговоры»
  • «цифровой рубль»
  • «ценности»
  • «защитник»
  • «генерировать»

Итоги были подведены ко Дню словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября в день рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше