Во Франции определили рейтинг Макрона: сколько жителей недовольны «военным авантюристом»

Французский лидер Эмманюэль Макрон лишается поддержки граждан. Жителей не устраивает его позиция по Украине. Президента назвали «военным авантюристом». Об этом пишет Le Journal du Dimanche, ссылаясь на результаты опроса IFOP.
Так, Эмманюэля Макрона поддерживают всего 16% опрошенных. При этом 84% респондентов недовольны работой политика. Доля тех, кто резко негативно относится к решениям президента выросла на 2%.
«Его жесткая позиция по Украине, воинственный тон, намеки на отправку войск подпитывают повторяющиеся обвинения: “военный авантюрист”, — говорят некоторые, уставшие от президента, который грозит далеко, но мало защищает здесь», — говорится в материале.
Во Франции между тем снова раскрутили конфликт с Брижит Макрон. Начавшая скандал журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении властей убить ее. Ранее президент Франции и его жена подали в суд иск в ее отношении.