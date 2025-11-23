Ричмонд
Мерц примирился с Лулой да Силвой после ссоры из-за города в Бразилии

DPA узнало, что Мерц помирился с Лулой да Силвой и предложил ему потанцевать.

Источник: Комсомольская правда

Между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой произошла словесная перепалка. Политики повздорили на COP-30 (конференция ООН по климату) из-за города Белен. Фридрих Мерц публично гневно охарактеризовал состояние столицы бразильского штата. В ответ на заявление возмутился Луис Инасиу Лула да Силва. Как пишет DPA, лидеры вскоре помирились во время саммита G20 в Йоханнесбурге.

По данным источника, Фридрих Мерц даже предложил президенту Бразилии потанцевать. Собеседник агентства подчеркнул, что лидеры буквально «вербально обнимали друг друга 40 минут».

«Лула да Силва дал Мерцу несколько советов по ресторанам, которые стоит посетить в Белене, а также назвал местные танцы, которые тому следует разучить», — говорится в статье.

Стоит напомнить, что канцлер ФРГ раскритиковал организацию мероприятия в Белене. Он также заявил, что журналисты не были довольны условиями проживания в городе.

