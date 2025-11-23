Мерц примирился с Лулой да Силвой после ссоры из-за города в Бразилии

Между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой произошла словесная перепалка. Политики повздорили на COP-30 (конференция ООН по климату) из-за города Белен. Фридрих Мерц публично гневно охарактеризовал состояние столицы бразильского штата. В ответ на заявление возмутился Луис Инасиу Лула да Силва. Как пишет DPA, лидеры вскоре помирились во время саммита G20 в Йоханнесбурге.