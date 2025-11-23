Эксперт Агамова: россияне тратят около 380 млрд рублей в год на видеоигры

Она подчеркнула, что игровая индустрия давно вышла за рамки развлечения. По её словам, это полноценная среда для продвижения идей, историй и различных продуктов. В ряде стран, например в Индонезии, игры нередко выполняют функции социальной сети, создавая пространство для общения и формирования культурных образов.