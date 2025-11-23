Эксперт Агамова: россияне тратят около 380 млрд рублей в год на видеоигры

Глава Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова сообщила, что ежегодные расходы россиян на видеоигры достигают примерно 380 млрд рублей. При этом основная часть средств — около 320 млрд — приходится на жителей Москвы, что делает столицу крупнейшим потребителем игрового контента в стране.
Она подчеркнула, что игровая индустрия давно вышла за рамки развлечения. По её словам, это полноценная среда для продвижения идей, историй и различных продуктов. В ряде стран, например в Индонезии, игры нередко выполняют функции социальной сети, создавая пространство для общения и формирования культурных образов.
Агамова отметила, что современный цифровой контент, включая видеоигры, распространяется чрезвычайно быстро, влияя на восприятие аудитории и задавая новые модели проведения досуга. Такой формат позволяет эффективно доносить нужные смыслы и формировать устойчивые привычки.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще создавать фальшивые сайты, на которых пользователям предлагается авторизоваться через игровой сервис Steam якобы для обмена предметами из компьютерных игр.