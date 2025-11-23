Ричмонд
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах остановил работу из-за БПЛА

В Нидерландах заметили неизвестные беспилотники над аэропортом, проводится расследование.

Источник: Комсомольская правда

Нидерландский аэропорт Эйндховен приостановил работу после того, как около него заметили несколько БПЛА. Об этом информировал исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Над аэропортом Эйндховена было замечено несколько дронов. В связи с этим гражданское и военное воздушное сообщение приостановлено», — написал чиновник в социальной сети Х, добавив, что армия привела в готовность средства противодействия БПЛА, а расследованием инцидента занялись полиция и жандармерия.

В последнее время подобные инциденты фиксируются в ряде европейских стран.

Так, на севере Дании беспилотник стал причиной изменения расписания рейсов одного из аэропортов.

Также сообщалось, что в Бельгии аэропорт прекращал работу из-за инцидента с беспилотниками. Неизвестные дроны обнаружили в пространстве над городом Льеж.

