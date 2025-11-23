Царукян вернулся в октагон спустя полтора года и задушил Хукера на UFC в Катаре

Пятирундовый бой завершился во втором раунде удушающим приёмом.
Царукяну 29 лет. Он продолжил серию побед, доведя их счёт до пяти подряд. Всего в ММА он одержал 23 победы в 26 боях. Для 35-летнего Хукера это 13-е поражение в 37 поединках.
Также в основном карде первого в истории UFC турнира в катарской Дохе дрался россиянин Тагир Уланбеков. Он уступил японцу Кёдзи Хоригути удушающим приёмом в третьем раунде. В промоушене дебютировал ещё один представитель России Сайгид Изагахмаев. Он проиграл датчанину Николасу Далби раздельным решением судей.
Напомним, Царукян должен был драться с Исламом Махачевым за титул в лёгком весе, однако выбыл в день турнира из-за травмы спины. Он не выступал с 13 апреля 2024 года, когда одержал победу над Чарльзом Оливейрой. Махачев в итоге победил заменившего Царукяна бразильца Ренато Мойкано и успешно перешёл в полусредний дивизион.