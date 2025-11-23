Царукян вернулся в октагон спустя полтора года и задушил Хукера на UFC в Катаре

Напомним, Царукян должен был драться с Исламом Махачевым за титул в лёгком весе, однако выбыл в день турнира из-за травмы спины. Он не выступал с 13 апреля 2024 года, когда одержал победу над Чарльзом Оливейрой. Махачев в итоге победил заменившего Царукяна бразильца Ренато Мойкано и успешно перешёл в полусредний дивизион.