В письмах преступника Эпштейна нашли упоминание Елизаветы II: покойную королеву заподозрили в связи с финансистом

Осужденный за секс-преступления финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с покойной королевой Елизаветой II. На это указывают обнародованные письма. В них содержатся упоминания Елизаветы II в качестве одной из клиенток финансиста, утверждает Daily Express.