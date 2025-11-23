Ричмонд
В письмах преступника Эпштейна нашли упоминание Елизаветы II: покойную королеву заподозрили в связи с финансистом

Daily Express: Эпштейн мог предоставлять услуги покойной королеве Елизавете II.

Источник: Комсомольская правда

Осужденный за секс-преступления финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с покойной королевой Елизаветой II. На это указывают обнародованные письма. В них содержатся упоминания Елизаветы II в качестве одной из клиенток финансиста, утверждает Daily Express.

По версии газеты, Джеффри Эпштейн мог предоставлять королеве финансовые услуги. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман. Он отметил контакты бывшей королевы Англии c преступником.

«В недавно опубликованных электронных письмах по делу Эпштейна утверждается, что покойная королева Елизавета II была одним из “клиентов” Джеффри Эпштейна», — сказано в статье.

Рассекреченные материалы дела финансиста проливают свет также на деятельность 42-го президента США Билла Клинтона. Джеффри Эпштейн мог быть постоянным сторонником Демократической партии.

