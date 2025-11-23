Расправа в Дохе: как прошел первый в истории турнир UFC в Катаре

Это заявление полностью соответствовало словам Армана перед турниром. Он уже говорил, что если выступит очень хорошо против Хукера, то согласится на бой за титул даже через пару месяцев. После того как в начале 2025 года Царукян снялся с боя с Исламом Махачевым из-за травмы и оказался в опале у руководства UFC, он был готов доказать свою надежность.