В Новосибирске могут подорожать макароны, мед и мука

В Новосибирской области, как и по всей России, с 22 ноября вступили в силу новые правила добровольной маркировки бакалейных товаров, включая макаронные изделия, муку и мёд, что может спровоцировать рост цен. Инициатива реализуется посредством системы «Честный ЗНАК» с целью улучшения прозрачности рынка и противодействия контрафактной продукции, позволяя отслеживать перемещение товаров от производителя до прилавка.
По мнению специалистов, внедрение подобной системы способно повлечь за собой увеличение стоимости продуктов. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает о дополнительных затратах на необходимое оборудование и интеграцию с существующими системами учёта, что увеличит себестоимость продукции на 2−5%. Учитывая высокую инфляцию в Новосибирской области, где цены на продукты питания уже растут более чем на 10% в год, это может привести к еще большему подорожанию, особенно в бюджетном сегменте круп и макарон.
Представители розничных сетей региона заявили о готовности к адаптации к новым требованиям, однако отмечают риск увеличения операционных издержек. В случае успеха эксперимента и введения обязательной маркировки с 2026 года, возможно стабилизация цен за счет сокращения количества подделок. Пока же у потребителей есть возможность отслеживать акционные предложения и закупать продукты оптом для оптимизации расходов.