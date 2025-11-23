В Новосибирске могут подорожать макароны, мед и мука

По мнению специалистов, внедрение подобной системы способно повлечь за собой увеличение стоимости продуктов. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает о дополнительных затратах на необходимое оборудование и интеграцию с существующими системами учёта, что увеличит себестоимость продукции на 2−5%. Учитывая высокую инфляцию в Новосибирской области, где цены на продукты питания уже растут более чем на 10% в год, это может привести к еще большему подорожанию, особенно в бюджетном сегменте круп и макарон.