Орбан высказался против мигрантов: Венгрия готова выплачивать ЕК по €1 млн штрафа в день

Венгрия в 2024 году получила штраф от Еврокомиссии в размере 200 миллионов евро. Всё из-за отказа Будапешта следовать общеевропейскому миграционному пакту. Венгрия готова выплачивать ЕК по 1 миллиону евро в день. Страна не пустит нелегальных мигрантов на территорию государства. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети.