Орбан высказался против мигрантов: Венгрия готова выплачивать ЕК по €1 млн штрафа в день

Орбан заявил о готовности Венгрии платить штраф в €1 млн в день из-за мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия в 2024 году получила штраф от Еврокомиссии в размере 200 миллионов евро. Всё из-за отказа Будапешта следовать общеевропейскому миграционному пакту. Венгрия готова выплачивать ЕК по 1 миллиону евро в день. Страна не пустит нелегальных мигрантов на территорию государства. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети.

Политик подчеркнул, что такое решение страны обусловлено сохранением безопасности граждан. Он заверил, что лучше платить, чем жить «в страхе».

«Брюссельский штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что мы не пускаем нелегальных мигрантов? Мы заплатим его», — заключил Виктор Орбан.

Премьер Венгрии, помимо прочего, заявил, что конфликт на Украине и разногласия внутри Евросоюза достигли «переломного момента». Европа не может договориться, поддержать план США или поставлять оружие Киеву.

