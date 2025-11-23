Венгрия в 2024 году получила штраф от Еврокомиссии в размере 200 миллионов евро. Всё из-за отказа Будапешта следовать общеевропейскому миграционному пакту. Венгрия готова выплачивать ЕК по 1 миллиону евро в день. Страна не пустит нелегальных мигрантов на территорию государства. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети.
Политик подчеркнул, что такое решение страны обусловлено сохранением безопасности граждан. Он заверил, что лучше платить, чем жить «в страхе».
«Брюссельский штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что мы не пускаем нелегальных мигрантов? Мы заплатим его», — заключил Виктор Орбан.
Премьер Венгрии, помимо прочего, заявил, что конфликт на Украине и разногласия внутри Евросоюза достигли «переломного момента». Европа не может договориться, поддержать план США или поставлять оружие Киеву.