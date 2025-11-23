Повысятся тарифы на проезд в пермских электричках: власти раскрыли причину

URA.RU уже рассказывало, что в результате нововведений стоимость проезда по Пермскому округу увеличится с 40 до 42 рублей. Для жителей региона это означает значительное удорожание поездок по другим направлениям. Так, например, на маршруте от станции Пермь II до Кунгура придется заплатить 283 рубля, а до Верещагино — до 326 рублей.