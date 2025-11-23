В ЯНАО провели конференцию по детской психологии с экспертами из РФ и Израиля. Фото

«Сегодня в Салехарде в Национальной библиотеке работает масштабная профессиональная площадка для педагогов и родителей. Конференция собрала ведущих специалистов в области детской психологии, нейропедагогики и работы с семьей. В программе: выступления ямальских экспертов, спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы и Израиля», — пишут в посте.