В ЯНАО провели конференцию по детской психологии с экспертами из РФ и Израиля. Фото

В Национальной библиотеке Салехарда (ЯНАО) состоялась крупная конференция по детской психологии. В ней приняла участие педагог из Волновахского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.

Визит организован в рамках шефской поддержки ЯНАО.

«Сегодня в Салехарде в Национальной библиотеке работает масштабная профессиональная площадка для педагогов и родителей. Конференция собрала ведущих специалистов в области детской психологии, нейропедагогики и работы с семьей. В программе: выступления ямальских экспертов, спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы и Израиля», — пишут в посте.

Участницей площадки стала Татьяна Гусева, заместитель директора по воспитательной работе Свободненской школы. Это ее второй визит в регион.

Конференция является продолжением работы ЯНАО по поддержке школ в Волновахском округе. Ямальский регион дает возможность учителям не только для методического взаимодействия, но и доступ к современным практикам повышения квалификации.

Татьяна Гусева на профессиональной площадке для педагогов и родителей в Салехарде Татьяна Гусева на профессиональной площадке для педагогов и родителей в Салехарде.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские медики проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону. Психиатры, психотерапевты, медицинские и клинические психологи округа повышают квалификацию для оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО).