Институт Пушкина назвал слово «победа» самым популярным в 2025 году

Вторым по популярности среди россиян оказалось слово «Max», а третье место заняла «нейросеть».
«В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова “победа” в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за звание «Слово года — 2025» боролись также молодёжные слова. Среди них «свага», «слоняра» и «пикми».
Также ранее Кембриджский словарь объявил словом 2025 года — «парасоциальный», описывающее односторонние эмоциональные отношения между человеком и медийной личностью. Выбор обусловлен резким ростом запросов на определение этого термина в контексте популярности знаменитостей и развития социальных сетей.