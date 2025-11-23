Россиянам дали совет по отпускам в 2026 году

Россиянам посоветовали брать отпуска в 2026 году в мае или январе. Так трудящиеся смогут больше отдохнуть. Для максимальных выплат следует брать отпуск в длинные месяцы. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет ТАСС.