Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам дали совет по отпускам в 2026 году

Член ОП Машаров рекомендовал россиянам брать отпуск в длинные месяцы в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам посоветовали брать отпуска в 2026 году в мае или январе. Так трудящиеся смогут больше отдохнуть. Для максимальных выплат следует брать отпуск в длинные месяцы. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет ТАСС.

Он напомнил, что оплата рабочего и отпускного дней различается. Отпускные начисляются за все календарные дни, кроме праздничных. При этом учитывается средний заработок за последний год.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — посоветовал Евгений Машаров.

Самый «нерабочий» январь за пять лет ждет граждан в 2026 году. Россиянам придется трудиться всего 15 дней из 31.