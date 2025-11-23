Россиянам дали совет по отпускам в 2026 году

Россиянам посоветовали брать отпуска в 2026 году в мае или январе. Так трудящиеся смогут больше отдохнуть. Для максимальных выплат следует брать отпуск в длинные месяцы. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет ТАСС.
Он напомнил, что оплата рабочего и отпускного дней различается. Отпускные начисляются за все календарные дни, кроме праздничных. При этом учитывается средний заработок за последний год.
«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — посоветовал Евгений Машаров.
Самый «нерабочий» январь за пять лет ждет граждан в 2026 году. Россиянам придется трудиться всего 15 дней из 31.