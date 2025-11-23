В ГД предложили увеличить долю мандатов по партийным спискам в регионах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить долю депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в субъектах РФ, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить, что на выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и муниципальных выборов не менее половины от числа всех депутатских мандатов распределяется пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что в настоящее время на муниципальных выборах допускается использование как смешанной, так и исключительно мажоритарной или пропорциональной систем.
«Например, в Москве все муниципальные депутаты избираются по многомандатным избирательным округам, что приводит к весьма длинным избирательным бюллетеням и путанице среди избирателей», — сказал он.