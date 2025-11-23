Жилой комплекс на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске сдан в эксплуатацию

Жилой комплекс был включен в Атлас проблемных объектов в прошлом году. Работы были возобновлены благодаря средствам из краевого бюджета и Фонда развития территорий. Завершение строительства позволило сдать дом в эксплуатацию и обеспечить жильем людей. По словам губернатора, долгострои должны уйти в прошлое.