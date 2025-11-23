Ричмонд
Жилой комплекс на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске сдан в эксплуатацию

384 дольщика получили ключи от квартир.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично осмотрел новый жилой комплекс на улице Салтыкова-Щедрина, где завершилось долгожданное строительство трехсекционного дома. 384 дольщика, которые ждали своих квартир почти 11 лет, наконец-то получили ключи. Строительство было приостановлено после банкротства застройщика. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Жилой комплекс был включен в Атлас проблемных объектов в прошлом году. Работы были возобновлены благодаря средствам из краевого бюджета и Фонда развития территорий. Завершение строительства позволило сдать дом в эксплуатацию и обеспечить жильем людей. По словам губернатора, долгострои должны уйти в прошлое.

«Люди не должны страдать из-за недобросовестных застройщиков. Мы обязаны восстановить их права», — сказал Дмитрий Демешин.