Жилой комплекс на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске сдан в эксплуатацию

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично осмотрел новый жилой комплекс на улице Салтыкова-Щедрина, где завершилось долгожданное строительство трехсекционного дома. 384 дольщика, которые ждали своих квартир почти 11 лет, наконец-то получили ключи. Строительство было приостановлено после банкротства застройщика. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Жилой комплекс был включен в Атлас проблемных объектов в прошлом году. Работы были возобновлены благодаря средствам из краевого бюджета и Фонда развития территорий. Завершение строительства позволило сдать дом в эксплуатацию и обеспечить жильем людей. По словам губернатора, долгострои должны уйти в прошлое.
«Люди не должны страдать из-за недобросовестных застройщиков. Мы обязаны восстановить их права», — сказал Дмитрий Демешин.