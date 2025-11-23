В Кургане продают чистые удостоверения и награды коммунистов по цене шаурмы. Скрин

Курганец распродает партийные медали КПРФ по 400 рублей.
Житель Кургана продает медали КПРФ по очень низкой цене — примерно как популярный фастфуд. К каждому знаку прилагается пустое удостоверение, которое покупатель может заполнить сам. Объявление размещено на одном из популярных сайтов.
Награды КПРФ продаются за 400 рублей.
«Награды КПРФ. Состояние: Новое. Цена за штуку 400 рублей», — указано в тексте объявления на платформе. Объявление было размещено в середине ноября и набрало несколько сотен просмотров. Несколько пользователей уже купили себе медали КПРФ.
