Ау, Алиса! Как журналисту-зумеру отключили свет, и чем это обернулось

«Наша Настя — настоящий зумер, — как-то пошутили надо мной в редакции. По-доброму, конечно. — Она и в ИИ разбирается, как рыба в воде, и в новых технологиях. А вот если у тебя свет отключат, тогда что? Робот твой, Алиса, не поможет, компьютер даже и включится. Вот тогда посмотрим! Вот мы в 20 веке…».
Сглазили, как есть сглазили! Три дня не прошло, как на нашей улице отключили свет и я попала в настоящее Средневековье. Но мы, зумеры, наше поколение, так просто не сдаёмся. Да, пришлось рыться в шкафу с фонариком, отыскивая старые бабушкины книги по домоводству, но у меня всё получилось!
Апокалипсис наступил — света нет.
Обычно я просыпаюсь от звукового и светового будильников. А тут — сама. Умная колонка молчит. Благо, суббота — никуда не надо, можно и поваляться. Рука — к телефону, проверить последние новости. Инстинкт уже! Но увы — смартфон выключен, ночью я не поставила его на зарядку. Тянусь за планшетом — тоже. Это ладно, но ведь ещё и чайник не включился, и робот-пылесос. Почему? Моя станция Алиса всегда сама их включает, когда я еще только просыпаюсь. Тишина на улице и в квартире уже становится подозрительной. Может, я всё ещё сплю? Ущипнула себя — нет. Только тут я поняла, что отключили свет! А это значит, что я на целый день осталась без связи, техники и умного дома. Это выходной, но вдруг что-то случится, а я ни ухом?
Однако, что теперь делать? Зумеры не сдаются! И я потопала на кухню — солнце уже вовсю светит, завтракать пора! Электричества нет, а это значит, надо добывать горячую воду самой. И зачем, спрашивается, я тогда к плите подошла? Вот он, автоматизм. Что, без горячего?
Ну нет! Нашла в кладовке маленькую газовую плитку, в ней же лежали спички, как-то раз видела, как дед зажигал. Огонь добыт успешно! Но мои кастрюли нельзя ставить на открытое пламя, они ж современные, для индукционной плиты. А вот старую железную кружку, которую нашла в недрах шкафа — можно. Пока вода вскипает, попыталась открыть шторы в спальне — надо впустить хоть какой-то свет. Но именно сегодня их заело. Теперь в комнате будет мрак, пока свет не включат и они сами не откроются. Со шторами я воевала недолго, но по ощущениям — вечность.
Слышу — вскипела вода, пакетик — и чай готов! Сделала простой завтрак — чай, бутерброд с сыром и колбасой. Благо, холодильник не заблокировался, хотя я опасалась — мог, эта машина у меня тоже к умному дому привязана.
Закрыла дверцу холодильника, смотрю на неё — календарь висит. Я уже и забыла, что завтра мне нужно на мероприятие! Обычно о таких вещах мне напоминает колонка. Начались поиски белой рубашки. Она у меня одна, и спрятана, как игла кощеева: висит в чехле, чехол в шкафу, шкаф в спальне, а в спальне темно, шторы не открываются.
Кладовка в момент отключения электричества становится спасательным кругом. Отыскала там налобный фонарь, отправилась за рубашкой. Выяснилось, что у неё очень грязный воротник. Пошла в ванную, грустно посмотрела на стиральную машинку, сняла с неё тазик, налила воды, закинула туда рубашку и кусок мыла. Енотом-полоскуном я была минут 40 по ощущениям, но ничего не отстиралось. Что делать? Говорят, были ребристые доски раньше. Эврика! Нашла ребристую мыльницу и начала тереть об неё рубашку — готово!
Теперь нужно чем-то себя занять. Книгу почитать, например. Но и с этим проблема — планшет, на котором я читаю, разряжен, телефон тоже, да и колонка мне не включит аудиокнигу. Надо искать бумажную, классическую. И вот, с фонарём на лбу я иду к шкафу. Книгу нашла, села на кухне, куда солнце хоть как-то проникает. Но моё спокойное чтение закончилось почти сразу же, потому что в голову прочно засела тревога. Сосредоточиться не могла вообще «А вдруг что-то случилось, а я без связи? Вдруг куда-то срочно нужно ехать?». Как только не пыталась отогнать эти мысли «Ты сегодня не дежуришь», «Если что, отправят другого корреспондента» — но всё зря. Значит, надо отвлечься глобальнее и занять чем-то не голову, а руки.
Зато разобрала гардероб.
Пошла перебирать одежду. Зима уже, всё-таки. Одна полка, другая… и тут я вижу пустое место. Относила осеннее пальто в ателье — его нужно было ушить, забрать можно было только в эти выходные. Если завтра у меня мероприятие с утра, значит, нужно идти сегодня. Переступая через очень сильное желание остаться дома, я начала собираться.
Но как добраться до ателье? Вывеску я помню, а как до него дойти — нет. Прошлый раз дошла просто — по карте в телефоне. А сейчас?! Проблема! Ведь карту в приложении смартфона я открыть не могу. Вдобавок оно ещё и находится оно в одной из пяти рядом стоящих многоэтажек, которые выглядят совершенно одинаково! Делать нечего, будем импровизировать. Спрашивать у жителей.
Села в автобус, телефоном расплатиться не могу, кое-как нашла карту — доехала. Шла пешком в примерно-верном направлении. Когда я уже была у домов, начала подходить к прохожим. Один — не местный, другой не из этого района, третий сам запутался. И вот, когда я уже отчаялась и думала, что буду по очереди дома обходить, ко мне подошла женщина.
— Извините, вы в ателье идёте? Просто краем уха услышала.
— Да, телефон разряжен, а в каком оно из домов, не помню.
— Идёмте со мной, я тоже туда иду.
Так я до него и добралась, забрала пальто, приехала домой. А время только три дня. Живот урчит, пора и об обеде соображать. Смотрю на обилие сковородок и кастрюль, в которых готовить не смогу и понимаю — придётся всё опять делать в железной кружке. Налила воды, как закипела — засыпала туда макарон, посыпала их сыром и готово! После я с трудом оттирала от железяки застывший сыр.
Знакомство с соседями и ужин при свечах.
Продолжила перебирать вещи. Когда работа дошла до автоматизма, поняла, что я всегда включаю какое-то видео фоном на планшете или прошу колонку врубить музыку — так легче. Но сейчас себе этого позволить не могу. И я начала петь. Сама! Оказалось, наизусть помню много мелодий. Когда мне показалось, спето уже всё, что только знала на русском, перешла на английский. И тут в дверь настойчиво постучали.
Я вышла, там стояла молодая женщина со свечой в руках. Я уже собиралась сказать о том, что пылесос мне не нужен, а книги и подавно, как она перебила весь мой ход мысли.
— Я ваша соседка, — начала она. И тут я выдохнула. Лет 5 я здесь живу, но ни разу не говорила с соседями и даже не знаю, как они выглядят. — Наталья из этой квартиры", — показала рукой на соседнюю.
— Ой, я Анастасия, очень приятно. Нет, я даже позвонить не могу, спросить. А вы?
— Муж звонит, меня послал у соседей поспрашивать.
— Я буду вам очень благодарна, если постучитесь потом, скажите, когда включат свет.
— Да, конечно!
Так благодаря отключению электроэнергии я познакомилась с замечательной соседкой. От неё чуть позже я узнала, что «Прометей» — электрик, принесёт в наши дома огонь только ночью.
Весь день я была как маятник — вроде можно и бытом заняться, а не могу, потому что обычно делаю всё с помощью устройств, они и пол помоют, и окна. Но пыль протёрла везде сама — даже на самых высоких шкафах, там на её слое можно было записывать телефонные номера. Полила единственное живое растение в доме — большую лиану, протёрла её листья. Примерила на себя роль девицы в горнице — сидела у окна, из которого кое-как поступал свет заходящего солнца. Но не верьте такому сказочному началу — я сидела, изогнувшись и прищурившись, потому что сел фонарик, а одежду зашить как-то надо было.
Когда солнца уже не было, устроила себе ужин при свечах. Без электричества смогла позволить себе лапшу быстрого приготовления и чай. Но звучит-то как романтично! А вот пахнет не очень, свечи были ароматические, но старые, купленные по скидке, с ними явно что-то не так. Ещё один плюс — мне не пришлось мыть посуду.
Заснуть — тоже дело не лёгкое. Чаще всего я засыпаю тоже под видео или музыку — в этот раз всё мимо. В детстве меня развлекал ковёр — я пальцем выводила на нём разные узоры. А теперь что? Ни ковра, ни музыки… Вспомнила ещё один старый способ заснуть — считать овец. Ни овцы, ни бараны, ни слоны, да даже целый зоопарк мне не помог. Есть ещё один способ: прокручивать в голове прошедший день, вспоминая детали, медленно и внимательно. Так, перебирая мысли о дне без электричества и связи, сама не помню как, уснула.
Весь умный дом сошёл с ума.
Время — два часа ночи. Колонка включилась на полный звук и гордо заявила, что соединение восстановлено, шторы начали открываться и закрываться, лампочки, которые нужно снова подключить к интернету, замигали красным цветом. Датчик движения мигает, робот-пылесос обнаружил какую-то там ошибку и начал быстро всё пылесосить, уже собрался и полы мыть. Вентилятор и обогреватель включились, выключатель люстры начал без конца щёлкать. В общем, весь мой умный дом сошёл с ума.
И во время всей этой суматохи, от света, «вжжж» от пылесоса рядом с кроватью и голоса колонки я проснулась. Вскочила, всё подключила, технику «успокоила», зарядила телефон и планшет. Так я и узнала, что свет дали в 02:41 ровно. А самое удивительное — молчали абсолютно все соцсети и чаты. Нервы я тратила зря.