Ау, Алиса! Как журналисту-зумеру отключили свет, и чем это обернулось

Обычно я просыпаюсь от звукового и светового будильников. А тут — сама. Умная колонка молчит. Благо, суббота — никуда не надо, можно и поваляться. Рука — к телефону, проверить последние новости. Инстинкт уже! Но увы — смартфон выключен, ночью я не поставила его на зарядку. Тянусь за планшетом — тоже. Это ладно, но ведь ещё и чайник не включился, и робот-пылесос. Почему? Моя станция Алиса всегда сама их включает, когда я еще только просыпаюсь. Тишина на улице и в квартире уже становится подозрительной. Может, я всё ещё сплю? Ущипнула себя — нет. Только тут я поняла, что отключили свет! А это значит, что я на целый день осталась без связи, техники и умного дома. Это выходной, но вдруг что-то случится, а я ни ухом?