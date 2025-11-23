Рейс из Краснодара в Челябинск прибудет на 15 часов позже, еще один из Сочи — отменен

Рейс, который должен был прилететь из Краснодара в Челябинск 22 ноября в 23:50, прибудет 23 ноября в 14:50. Кроме того, отменен рейс из Сочи, запланированный на дневное время. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Курчатов.