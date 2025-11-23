Эксперт раскрыл, как в 2026 году выгодно уйти в отпуск

Эксперт обратил внимание на то, что стоимость одного рабочего дня отличается от стоимости дня отпуска. Это связано с тем, что заработная плата начисляется исключительно за фактически отработанные дни. Расчет отпускных выплат производится иначе: они оплачиваются за все календарные дни, за исключением праздничных, на основе среднего заработка сотрудника за последний год.