Внучка Кеннеди умирает: она сообщила о терминальном диагнозе прессе

Внучка бывшего президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила в прессе о своём смертельном диагнозе. По словам Шлоссберг, она страдает онкологическим заболеванием крови, которое уже перешло в последнюю стадию.
«Мне диагностирована терминальная стадия», — написала внучка политика в статье для журнала New Yorker, добавив, что по прогнозам медиков, она может уйти от жизни через год.
По словам Татьяны Шлоссберг, диагноз «острый миелоидный лейкоз» ей поставили в 2024 году в возрасте 34 лет, после чего она прошла несколько курсов химиотерапии, также ей два раза трансплантировали стволовые клетки.
