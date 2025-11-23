В России может появиться реестр интернет-магазинов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, этот вопрос планируют проработать в правительстве в следующем году, выяснило РИА Новости.
Такая мера содержится в плане мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности, который утвердил кабмин.
Как следует из документа, профильным ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета.
Это должно повысить эффективность ограничения доступа к подменным (фишинговым) ресурсам за счет их своевременного выявления методом исключения.
Срок реализации этой меры — третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России, МВД, Минфин, ФНС, Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.