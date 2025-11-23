В России может появиться реестр интернет-магазинов

Срок реализации этой меры — третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России, МВД, Минфин, ФНС, Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.